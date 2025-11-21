SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Diversification Trend
Ming Bo

Diversification Trend

Ming Bo
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 25%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
454
Transacciones Rentables:
226 (49.77%)
Transacciones Irrentables:
228 (50.22%)
Mejor transacción:
210.25 USD
Peor transacción:
-63.78 USD
Beneficio Bruto:
4 052.42 USD (297 626 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 917.33 USD (219 705 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (239.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
925.55 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
96.57%
Carga máxima del depósito:
11.67%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
58
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
1.38
Transacciones Largas:
318 (70.04%)
Transacciones Cortas:
136 (29.96%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
2.50 USD
Beneficio medio:
17.93 USD
Pérdidas medias:
-12.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-243.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-243.59 USD (14)
Crecimiento al mes:
38.68%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
801.21 USD
Máxima:
819.94 USD (38.81%)
Reducción relativa:
De balance:
17.50% (818.50 USD)
De fondos:
3.86% (150.69 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 192
D30EUR 47
USDJPY 45
NASUSD 40
EURJPY 39
GBPJPY 35
SPXUSD 30
U30USD 24
XAGUSD 2
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.4K
D30EUR -249
USDJPY 36
NASUSD -130
EURJPY 13
GBPJPY -5
SPXUSD 28
U30USD 24
XAGUSD -1
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 87K
D30EUR -7.9K
USDJPY 1.1K
NASUSD -3.1K
EURJPY 425
GBPJPY 512
SPXUSD 4.9K
U30USD -4.9K
XAGUSD -8
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +210.25 USD
Peor transacción: -64 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +239.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -243.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
No hay comentarios
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 08:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
