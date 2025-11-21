- Incremento
Total de Trades:
454
Transacciones Rentables:
226 (49.77%)
Transacciones Irrentables:
228 (50.22%)
Mejor transacción:
210.25 USD
Peor transacción:
-63.78 USD
Beneficio Bruto:
4 052.42 USD (297 626 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 917.33 USD (219 705 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (239.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
925.55 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
96.57%
Carga máxima del depósito:
11.67%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
58
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
1.38
Transacciones Largas:
318 (70.04%)
Transacciones Cortas:
136 (29.96%)
Factor de Beneficio:
1.39
Beneficio Esperado:
2.50 USD
Beneficio medio:
17.93 USD
Pérdidas medias:
-12.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-243.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-243.59 USD (14)
Crecimiento al mes:
38.68%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
801.21 USD
Máxima:
819.94 USD (38.81%)
Reducción relativa:
De balance:
17.50% (818.50 USD)
De fondos:
3.86% (150.69 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|D30EUR
|47
|USDJPY
|45
|NASUSD
|40
|EURJPY
|39
|GBPJPY
|35
|SPXUSD
|30
|U30USD
|24
|XAGUSD
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.4K
|D30EUR
|-249
|USDJPY
|36
|NASUSD
|-130
|EURJPY
|13
|GBPJPY
|-5
|SPXUSD
|28
|U30USD
|24
|XAGUSD
|-1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|87K
|D30EUR
|-7.9K
|USDJPY
|1.1K
|NASUSD
|-3.1K
|EURJPY
|425
|GBPJPY
|512
|SPXUSD
|4.9K
|U30USD
|-4.9K
|XAGUSD
|-8
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +210.25 USD
Peor transacción: -64 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +239.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -243.59 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
FxPro-MT5
|9.50 × 2
OctaFX-Real
|10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
