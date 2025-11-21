SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Diversification Trend
Ming Bo

Diversification Trend

Ming Bo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -2%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
4 (33.33%)
Loss Trade:
8 (66.67%)
Best Trade:
9.35 USD
Worst Trade:
-63.78 USD
Profitto lordo:
25.18 USD (1 833 pips)
Perdita lorda:
-120.83 USD (3 404 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (23.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.01 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.42
Attività di trading:
21.68%
Massimo carico di deposito:
5.24%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.21
Profitto previsto:
-7.97 USD
Profitto medio:
6.30 USD
Perdita media:
-15.10 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-105.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.98 USD (5)
Crescita mensile:
-1.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
95.65 USD
Massimale:
114.38 USD (5.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.44% (114.26 USD)
Per equità:
1.45% (67.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
D30EUR 10
NASUSD 1
XAUUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
D30EUR -83
NASUSD -13
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
D30EUR -1.1K
NASUSD -413
XAUUSD -13
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.35 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +23.01 USD
Massima perdita consecutiva: -105.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
Non ci sono recensioni
2025.11.24 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 08:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Diversification Trend
30USD al mese
-2%
0
0
USD
4.6K
USD
1
100%
12
33%
22%
0.20
-7.97
USD
2%
1:500
