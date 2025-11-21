- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
4 (33.33%)
Loss Trade:
8 (66.67%)
Best Trade:
9.35 USD
Worst Trade:
-63.78 USD
Profitto lordo:
25.18 USD (1 833 pips)
Perdita lorda:
-120.83 USD (3 404 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (23.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.01 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.42
Attività di trading:
21.68%
Massimo carico di deposito:
5.24%
Ultimo trade:
44 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
8 (66.67%)
Short Trade:
4 (33.33%)
Fattore di profitto:
0.21
Profitto previsto:
-7.97 USD
Profitto medio:
6.30 USD
Perdita media:
-15.10 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-105.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-105.98 USD (5)
Crescita mensile:
-1.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
95.65 USD
Massimale:
114.38 USD (5.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.44% (114.26 USD)
Per equità:
1.45% (67.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|D30EUR
|10
|NASUSD
|1
|XAUUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|D30EUR
|-83
|NASUSD
|-13
|XAUUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|D30EUR
|-1.1K
|NASUSD
|-413
|XAUUSD
|-13
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.35 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +23.01 USD
Massima perdita consecutiva: -105.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EBCFinancialGroupKY-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
FxPro-MT5
|9.50 × 2
OctaFX-Real
|10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
4.6K
USD
USD
1
100%
12
33%
22%
0.20
-7.97
USD
USD
2%
1:500