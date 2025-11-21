- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
454
利益トレード:
226 (49.77%)
損失トレード:
228 (50.22%)
ベストトレード:
210.25 USD
最悪のトレード:
-63.78 USD
総利益:
4 052.42 USD (297 626 pips)
総損失:
-2 917.33 USD (219 705 pips)
最大連続の勝ち:
16 (239.74 USD)
最大連続利益:
925.55 USD (15)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
96.57%
最大入金額:
11.67%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
58
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
1.38
長いトレード:
318 (70.04%)
短いトレード:
136 (29.96%)
プロフィットファクター:
1.39
期待されたペイオフ:
2.50 USD
平均利益:
17.93 USD
平均損失:
-12.80 USD
最大連続の負け:
14 (-243.59 USD)
最大連続損失:
-243.59 USD (14)
月間成長:
38.68%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
801.21 USD
最大の:
819.94 USD (38.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.50% (818.50 USD)
エクイティによる:
3.86% (150.69 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|D30EUR
|47
|USDJPY
|45
|NASUSD
|40
|EURJPY
|39
|GBPJPY
|35
|SPXUSD
|30
|U30USD
|24
|XAGUSD
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.4K
|D30EUR
|-249
|USDJPY
|36
|NASUSD
|-130
|EURJPY
|13
|GBPJPY
|-5
|SPXUSD
|28
|U30USD
|24
|XAGUSD
|-1
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|87K
|D30EUR
|-7.9K
|USDJPY
|1.1K
|NASUSD
|-3.1K
|EURJPY
|425
|GBPJPY
|512
|SPXUSD
|4.9K
|U30USD
|-4.9K
|XAGUSD
|-8
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +210.25 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +239.74 USD
最大連続損失: -243.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EBCFinancialGroupKY-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
25%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
7
99%
454
49%
97%
1.38
2.50
USD
USD
18%
1:500