- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
454
盈利交易:
226 (49.77%)
亏损交易:
228 (50.22%)
最好交易:
210.25 USD
最差交易:
-63.78 USD
毛利:
4 052.42 USD (297 626 pips)
毛利亏损:
-2 917.33 USD (219 705 pips)
最大连续赢利:
16 (239.74 USD)
最大连续盈利:
925.55 USD (15)
夏普比率:
0.10
交易活动:
96.57%
最大入金加载:
11.67%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
58
平均持有时间:
14 小时
采收率:
1.38
长期交易:
318 (70.04%)
短期交易:
136 (29.96%)
利润因子:
1.39
预期回报:
2.50 USD
平均利润:
17.93 USD
平均损失:
-12.80 USD
最大连续失误:
14 (-243.59 USD)
最大连续亏损:
-243.59 USD (14)
每月增长:
38.68%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
801.21 USD
最大值:
819.94 USD (38.81%)
相对跌幅:
结余:
17.50% (818.50 USD)
净值:
3.86% (150.69 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|D30EUR
|47
|USDJPY
|45
|NASUSD
|40
|EURJPY
|39
|GBPJPY
|35
|SPXUSD
|30
|U30USD
|24
|XAGUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|D30EUR
|-249
|USDJPY
|36
|NASUSD
|-130
|EURJPY
|13
|GBPJPY
|-5
|SPXUSD
|28
|U30USD
|24
|XAGUSD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|87K
|D30EUR
|-7.9K
|USDJPY
|1.1K
|NASUSD
|-3.1K
|EURJPY
|425
|GBPJPY
|512
|SPXUSD
|4.9K
|U30USD
|-4.9K
|XAGUSD
|-8
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +210.25 USD
最差交易: -64 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +239.74 USD
最大连续亏损: -243.59 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
7
99%
454
49%
97%
1.38
2.50
USD
USD
18%
1:500