SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Diversification Trend
Ming Bo

Diversification Trend

Ming Bo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
454
Gewinntrades:
226 (49.77%)
Verlusttrades:
228 (50.22%)
Bester Trade:
210.25 USD
Schlechtester Trade:
-63.78 USD
Bruttoprofit:
4 052.42 USD (297 626 pips)
Bruttoverlust:
-2 917.33 USD (219 705 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (239.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
925.55 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
96.57%
Max deposit load:
11.67%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
58
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.38
Long-Positionen:
318 (70.04%)
Short-Positionen:
136 (29.96%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
2.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-243.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-243.59 USD (14)
Wachstum pro Monat :
38.68%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
801.21 USD
Maximaler:
819.94 USD (38.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.50% (818.50 USD)
Kapital:
3.86% (150.69 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 192
D30EUR 47
USDJPY 45
NASUSD 40
EURJPY 39
GBPJPY 35
SPXUSD 30
U30USD 24
XAGUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
D30EUR -249
USDJPY 36
NASUSD -130
EURJPY 13
GBPJPY -5
SPXUSD 28
U30USD 24
XAGUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 87K
D30EUR -7.9K
USDJPY 1.1K
NASUSD -3.1K
EURJPY 425
GBPJPY 512
SPXUSD 4.9K
U30USD -4.9K
XAGUSD -8
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +210.25 USD
Schlechtester Trade: -64 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +239.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -243.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 08:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Diversification Trend
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
5.8K
USD
7
99%
454
49%
97%
1.38
2.50
USD
18%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.