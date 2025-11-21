- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
454
Gewinntrades:
226 (49.77%)
Verlusttrades:
228 (50.22%)
Bester Trade:
210.25 USD
Schlechtester Trade:
-63.78 USD
Bruttoprofit:
4 052.42 USD (297 626 pips)
Bruttoverlust:
-2 917.33 USD (219 705 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (239.74 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
925.55 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
96.57%
Max deposit load:
11.67%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
58
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
1.38
Long-Positionen:
318 (70.04%)
Short-Positionen:
136 (29.96%)
Profit-Faktor:
1.39
Mathematische Gewinnerwartung:
2.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
17.93 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-243.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-243.59 USD (14)
Wachstum pro Monat :
38.68%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
801.21 USD
Maximaler:
819.94 USD (38.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.50% (818.50 USD)
Kapital:
3.86% (150.69 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|D30EUR
|47
|USDJPY
|45
|NASUSD
|40
|EURJPY
|39
|GBPJPY
|35
|SPXUSD
|30
|U30USD
|24
|XAGUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.4K
|D30EUR
|-249
|USDJPY
|36
|NASUSD
|-130
|EURJPY
|13
|GBPJPY
|-5
|SPXUSD
|28
|U30USD
|24
|XAGUSD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|87K
|D30EUR
|-7.9K
|USDJPY
|1.1K
|NASUSD
|-3.1K
|EURJPY
|425
|GBPJPY
|512
|SPXUSD
|4.9K
|U30USD
|-4.9K
|XAGUSD
|-8
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Bester Trade: +210.25 USD
Schlechtester Trade: -64 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +239.74 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -243.59 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EBCFinancialGroupKY-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
7
99%
454
49%
97%
1.38
2.50
USD
USD
18%
1:500