Ming Bo

Diversification Trend

Ming Bo
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 25%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
454
Negociações com lucro:
226 (49.77%)
Negociações com perda:
228 (50.22%)
Melhor negociação:
210.25 USD
Pior negociação:
-63.78 USD
Lucro bruto:
4 052.42 USD (297 626 pips)
Perda bruta:
-2 917.33 USD (219 705 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (239.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
925.55 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
96.57%
Depósito máximo carregado:
11.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
58
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.38
Negociações longas:
318 (70.04%)
Negociações curtas:
136 (29.96%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
2.50 USD
Lucro médio:
17.93 USD
Perda média:
-12.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-243.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-243.59 USD (14)
Crescimento mensal:
38.68%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
801.21 USD
Máximo:
819.94 USD (38.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.50% (818.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.86% (150.69 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 192
D30EUR 47
USDJPY 45
NASUSD 40
EURJPY 39
GBPJPY 35
SPXUSD 30
U30USD 24
XAGUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.4K
D30EUR -249
USDJPY 36
NASUSD -130
EURJPY 13
GBPJPY -5
SPXUSD 28
U30USD 24
XAGUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 87K
D30EUR -7.9K
USDJPY 1.1K
NASUSD -3.1K
EURJPY 425
GBPJPY 512
SPXUSD 4.9K
U30USD -4.9K
XAGUSD -8
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +210.25 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +239.74 USD
Máxima perda consecutiva: -243.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
Sem comentários
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 08:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
