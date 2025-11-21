- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
454
Negociações com lucro:
226 (49.77%)
Negociações com perda:
228 (50.22%)
Melhor negociação:
210.25 USD
Pior negociação:
-63.78 USD
Lucro bruto:
4 052.42 USD (297 626 pips)
Perda bruta:
-2 917.33 USD (219 705 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (239.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
925.55 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
96.57%
Depósito máximo carregado:
11.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
58
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.38
Negociações longas:
318 (70.04%)
Negociações curtas:
136 (29.96%)
Fator de lucro:
1.39
Valor esperado:
2.50 USD
Lucro médio:
17.93 USD
Perda média:
-12.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-243.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-243.59 USD (14)
Crescimento mensal:
38.68%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
801.21 USD
Máximo:
819.94 USD (38.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.50% (818.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.86% (150.69 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|D30EUR
|47
|USDJPY
|45
|NASUSD
|40
|EURJPY
|39
|GBPJPY
|35
|SPXUSD
|30
|U30USD
|24
|XAGUSD
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.4K
|D30EUR
|-249
|USDJPY
|36
|NASUSD
|-130
|EURJPY
|13
|GBPJPY
|-5
|SPXUSD
|28
|U30USD
|24
|XAGUSD
|-1
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|87K
|D30EUR
|-7.9K
|USDJPY
|1.1K
|NASUSD
|-3.1K
|EURJPY
|425
|GBPJPY
|512
|SPXUSD
|4.9K
|U30USD
|-4.9K
|XAGUSD
|-8
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +210.25 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +239.74 USD
Máxima perda consecutiva: -243.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EBCFinancialGroupKY-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
FxPro-MT5
|9.50 × 2
OctaFX-Real
|10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
