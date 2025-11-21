- 자본
- 축소
트레이드:
474
이익 거래:
237 (50.00%)
손실 거래:
237 (50.00%)
최고의 거래:
210.25 USD
최악의 거래:
-63.78 USD
총 수익:
4 220.92 USD (310 122 pips)
총 손실:
-3 056.50 USD (223 880 pips)
연속 최대 이익:
16 (239.74 USD)
연속 최대 이익:
925.55 USD (15)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
96.57%
최대 입금량:
11.67%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
46
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
1.42
롱(주식매수):
336 (70.89%)
숏(주식차입매도):
138 (29.11%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
2.46 USD
평균 이익:
17.81 USD
평균 손실:
-12.90 USD
연속 최대 손실:
14 (-243.59 USD)
연속 최대 손실:
-243.59 USD (14)
월별 성장률:
43.49%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
801.21 USD
최대한의:
819.94 USD (38.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.50% (818.50 USD)
자본금별:
3.86% (150.69 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|196
|D30EUR
|50
|USDJPY
|50
|NASUSD
|41
|EURJPY
|41
|GBPJPY
|38
|SPXUSD
|30
|U30USD
|24
|XAGUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.5K
|D30EUR
|-217
|USDJPY
|-9
|NASUSD
|-142
|EURJPY
|-7
|GBPJPY
|-11
|SPXUSD
|28
|U30USD
|24
|XAGUSD
|-22
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|97K
|D30EUR
|-6.8K
|USDJPY
|-720
|NASUSD
|-3.5K
|EURJPY
|-22
|GBPJPY
|534
|SPXUSD
|4.9K
|U30USD
|-4.9K
|XAGUSD
|-440
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +210.25 USD
최악의 거래: -64 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +239.74 USD
연속 최대 손실: -243.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EBCFinancialGroupKY-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
7
99%
474
50%
97%
1.38
2.46
USD
USD
18%
1:500