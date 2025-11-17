СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold adi MT5
Stephanus Adi Nugroho

Gold adi MT5

Stephanus Adi Nugroho
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 24%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
31 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
50.13 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 195.18 USD (1 195 169 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
31 (1 195.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 195.18 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
9.98
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.70%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
31 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
38.55 USD
Средняя прибыль:
38.55 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
15.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
9.35% (543.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +50.13 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 195.18 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
18.00 × 1
VantageInternational-Live 14
87.00 × 1
DON'T BLAME ME FOR YOUR OWN FAULT !!!

Some people loss just because they cannot read nor think.


Contact me before subscribing. 

Customer service: WhatsApp +6285156637515.

Telegram Channel: AdiNugrohoTrader


Recommended investment is 10 000 USD

Always follow my equity.

Most of the time, we only need that amount of money.
But sometimes, drawdown become higher. So, prepare to top up, if drawdown is too high.

I hope, with the same point of view, we can get as much profit as we can with this strategy
And earning profit forever with this strategy.
Нет отзывов
2026.01.12 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 03:51
Share of trading days is too low
2025.11.25 03:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 06:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 06:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 06:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 06:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
