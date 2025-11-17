- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
31 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
50.13 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
1 195.18 USD (1 195 169 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
31 (1 195.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 195.18 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
9.98
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.70%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
31 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
38.55 USD
Средняя прибыль:
38.55 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
15.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
9.35% (543.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +50.13 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +1 195.18 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|18.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|87.00 × 1
DON'T BLAME ME FOR YOUR OWN FAULT !!!
Some people loss just because they cannot read nor think.
Contact me before subscribing.
Customer service: WhatsApp +6285156637515.
Telegram Channel: AdiNugrohoTrader
Recommended investment is 10 000 USD
Always follow my equity.
Most of the time, we only need that amount of money.
But sometimes, drawdown become higher. So, prepare to top up, if drawdown is too high.
I hope, with the same point of view, we can get as much profit as we can with this strategy
And earning profit forever with this strategy.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
7
100%
31
100%
100%
n/a
38.55
USD
USD
9%
1:200