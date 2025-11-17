SignauxSections
Stephanus Adi Nugroho

Gold adi MT5

Stephanus Adi Nugroho
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
31 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
50.13 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
1 195.18 USD (1 195 169 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
31 (1 195.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 195.18 USD (31)
Ratio de Sharpe:
9.98
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.70%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
31 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
38.55 USD
Bénéfice moyen:
38.55 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
15.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
9.35% (543.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 1.2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.13 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1 195.18 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
VantageInternational-Live 14
87.00 × 1
TitanFX-MT5-01
147.00 × 1
DON'T BLAME ME FOR YOUR OWN FAULT !!!

Some people loss just because they cannot read nor think.


Contact me before subscribing. 

Customer service: WhatsApp +6285156637515.

Telegram Channel: AdiNugrohoTrader


Recommended investment is 10 000 USD

Always follow my equity.

Most of the time, we only need that amount of money.
But sometimes, drawdown become higher. So, prepare to top up, if drawdown is too high.

I hope, with the same point of view, we can get as much profit as we can with this strategy
And earning profit forever with this strategy.
Aucun avis
2026.01.12 01:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 16:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 03:51
Share of trading days is too low
2025.11.25 03:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 06:41
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 06:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 06:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 06:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gold adi MT5
30 USD par mois
24%
0
0
USD
6.2K
USD
7
100%
31
100%
100%
n/a
38.55
USD
9%
1:200
Copier

