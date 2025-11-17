- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
31 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
50.13 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
1 195.18 USD (1 195 169 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
31 (1 195.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 195.18 USD (31)
Ratio de Sharpe:
9.98
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.70%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
31 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
38.55 USD
Bénéfice moyen:
38.55 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
15.66%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
9.35% (543.50 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +50.13 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1 195.18 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|87.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|147.00 × 1
DON'T BLAME ME FOR YOUR OWN FAULT !!!
Some people loss just because they cannot read nor think.
Contact me before subscribing.
Customer service: WhatsApp +6285156637515.
Telegram Channel: AdiNugrohoTrader
Recommended investment is 10 000 USD
Always follow my equity.
Most of the time, we only need that amount of money.
Most of the time, we only need that amount of money.
But sometimes, drawdown become higher. So, prepare to top up, if drawdown is too high.
I hope, with the same point of view, we can get as much profit as we can with this strategy
And earning profit forever with this strategy.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
24%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
7
100%
31
100%
100%
n/a
38.55
USD
USD
9%
1:200