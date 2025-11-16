- Прирост
Всего трейдов:
464
Прибыльных трейдов:
270 (58.18%)
Убыточных трейдов:
194 (41.81%)
Лучший трейд:
503.15 USD
Худший трейд:
-605.00 USD
Общая прибыль:
13 207.61 USD (1 055 340 pips)
Общий убыток:
-14 147.25 USD (604 045 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (880.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 528.24 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
29.19%
Макс. загрузка депозита:
21.00%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
277 (59.70%)
Коротких трейдов:
187 (40.30%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-2.03 USD
Средняя прибыль:
48.92 USD
Средний убыток:
-72.92 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 103.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 432.46 USD (8)
Прирост в месяц:
-1.14%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 765.60 USD
Максимальная:
4 182.89 USD (4.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.12% (4 182.70 USD)
По эквити:
0.57% (568.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|253
|US100.cash
|191
|BTCUSD
|14
|ETHUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|US100.cash
|-2K
|BTCUSD
|-12
|ETHUSD
|-284
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-13K
|US100.cash
|-67K
|BTCUSD
|546K
|ETHUSD
|-14K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +503.15 USD
Худший трейд: -605 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +880.12 USD
Макс. убыток в серии: -1 103.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
FTMO prop firm challenge account, just for personal watching.
My USTEC + Gold combination mainly.
No plan when to finish it , even maybe fail. But just have a try.
2025-11-19 , got first 1% .
2025-11-20 , reduce the risk to half compared with the first day's setting.
2025-11-28， today is a terrible day as FTMO's slippage on Gold was 34 USD or more (recorded in profile) and made the account big loss from 1.3% to -1%, so I think FTMO is not trustable ?
Нет отзывов
