Qi Kai Fan

Prop challenge 100k testing

Qi Kai Fan
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
FTMO-Server3
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
464
Прибыльных трейдов:
270 (58.18%)
Убыточных трейдов:
194 (41.81%)
Лучший трейд:
503.15 USD
Худший трейд:
-605.00 USD
Общая прибыль:
13 207.61 USD (1 055 340 pips)
Общий убыток:
-14 147.25 USD (604 045 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (880.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 528.24 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
29.19%
Макс. загрузка депозита:
21.00%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
277 (59.70%)
Коротких трейдов:
187 (40.30%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-2.03 USD
Средняя прибыль:
48.92 USD
Средний убыток:
-72.92 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-1 103.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 432.46 USD (8)
Прирост в месяц:
-1.14%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 765.60 USD
Максимальная:
4 182.89 USD (4.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.12% (4 182.70 USD)
По эквити:
0.57% (568.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 253
US100.cash 191
BTCUSD 14
ETHUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
US100.cash -2K
BTCUSD -12
ETHUSD -284
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -13K
US100.cash -67K
BTCUSD 546K
ETHUSD -14K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +503.15 USD
Худший трейд: -605 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +880.12 USD
Макс. убыток в серии: -1 103.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
FTMO prop firm challenge account, just for personal watching.

My USTEC + Gold combination mainly. 

No plan when to finish it , even maybe fail. But just have a try.


2025-11-19 , got first 1% . 

2025-11-20 , reduce the risk to half compared with the first day's setting. 

2025-11-28， today is a terrible day as FTMO's  slippage on Gold  was 34 USD or more (recorded in profile)  and made the account big loss from 1.3% to -1%, so I think FTMO is not trustable ? 

Нет отзывов
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 06:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 02:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 16:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 13:47
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.16 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 13:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
