Qi Kai Fan

Prop challenge 100k testing

Qi Kai Fan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 0%
FTMO-Server3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
6.04 USD
Worst Trade:
-1.75 USD
Profitto lordo:
7.23 USD (65 037 pips)
Perdita lorda:
-4.26 USD (3 248 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
17.22%
Massimo carico di deposito:
0.28%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
1.81 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.75 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.27 USD
Massimale:
1.97 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.47 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 5
BTCUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -3
BTCUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -1.8K
BTCUSD 64K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.04 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.19 USD
Massima perdita consecutiva: -1.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

FTMO prop firm challenge account.

My USTEC + Gold combination mainly, BTC + ETH system auxiliary. 

Non ci sono recensioni
2025.11.16 16:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 13:47
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.16 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 13:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
