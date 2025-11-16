- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
4 (66.66%)
Loss Trade:
2 (33.33%)
Best Trade:
6.04 USD
Worst Trade:
-1.75 USD
Profitto lordo:
7.23 USD (65 037 pips)
Perdita lorda:
-4.26 USD (3 248 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (1.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
17.22%
Massimo carico di deposito:
0.28%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
0.50 USD
Profitto medio:
1.81 USD
Perdita media:
-2.13 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-1.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.75 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
83%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.27 USD
Massimale:
1.97 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.47 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|5
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-3
|BTCUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-1.8K
|BTCUSD
|64K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.04 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.19 USD
Massima perdita consecutiva: -1.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
FTMO prop firm challenge account.
My USTEC + Gold combination mainly, BTC + ETH system auxiliary.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
1
83%
6
66%
17%
1.69
0.50
USD
USD
0%
1:100