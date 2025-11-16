SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Prop challenge 100k testing
Qi Kai Fan

Prop challenge 100k testing

Qi Kai Fan
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -1%
FTMO-Server3
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
483
Negociações com lucro:
276 (57.14%)
Negociações com perda:
207 (42.86%)
Melhor negociação:
503.15 USD
Pior negociação:
-605.00 USD
Lucro bruto:
13 278.99 USD (1 056 056 pips)
Perda bruta:
-14 711.26 USD (623 965 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (880.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 528.24 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
27.37%
Depósito máximo carregado:
21.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
49 minutos
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
292 (60.46%)
Negociações curtas:
191 (39.54%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-2.97 USD
Lucro médio:
48.11 USD
Perda média:
-71.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 103.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 432.46 USD (8)
Crescimento mensal:
-2.44%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 765.60 USD
Máximo:
4 182.89 USD (4.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.12% (4 182.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.57% (568.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 264
US100.cash 199
BTCUSD 14
ETHUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1K
US100.cash -2.2K
BTCUSD -12
ETHUSD -284
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -16K
US100.cash -83K
BTCUSD 546K
ETHUSD -14K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +503.15 USD
Pior negociação: -605 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +880.12 USD
Máxima perda consecutiva: -1 103.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
FTMO prop firm challenge account, just for personal watching.

My USTEC + Gold combination mainly. 

No plan when to finish it , even maybe fail. But just have a try.


2025-11-19 , got first 1% . 

2025-11-20 , reduce the risk to half compared with the first day's setting. 

2025-11-28， today is a terrible day as FTMO's  slippage on Gold  was 34 USD or more (recorded in profile)  and made the account big loss from 1.3% to -1%, so I think FTMO is not trustable ? 

Sem comentários
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 06:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 02:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 16:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 13:47
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.16 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 13:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
