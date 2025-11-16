- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
483
Negociações com lucro:
276 (57.14%)
Negociações com perda:
207 (42.86%)
Melhor negociação:
503.15 USD
Pior negociação:
-605.00 USD
Lucro bruto:
13 278.99 USD (1 056 056 pips)
Perda bruta:
-14 711.26 USD (623 965 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (880.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 528.24 USD (13)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
27.37%
Depósito máximo carregado:
21.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
72
Tempo médio de espera:
49 minutos
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
292 (60.46%)
Negociações curtas:
191 (39.54%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-2.97 USD
Lucro médio:
48.11 USD
Perda média:
-71.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-1 103.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 432.46 USD (8)
Crescimento mensal:
-2.44%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 765.60 USD
Máximo:
4 182.89 USD (4.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.12% (4 182.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.57% (568.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|US100.cash
|199
|BTCUSD
|14
|ETHUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1K
|US100.cash
|-2.2K
|BTCUSD
|-12
|ETHUSD
|-284
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-16K
|US100.cash
|-83K
|BTCUSD
|546K
|ETHUSD
|-14K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +503.15 USD
Pior negociação: -605 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +880.12 USD
Máxima perda consecutiva: -1 103.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
FTMO prop firm challenge account, just for personal watching.
My USTEC + Gold combination mainly.
No plan when to finish it , even maybe fail. But just have a try.
2025-11-19 , got first 1% .
2025-11-20 , reduce the risk to half compared with the first day's setting.
2025-11-28， today is a terrible day as FTMO's slippage on Gold was 34 USD or more (recorded in profile) and made the account big loss from 1.3% to -1%, so I think FTMO is not trustable ?
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
6
98%
483
57%
27%
0.90
-2.97
USD
USD
4%
1:100