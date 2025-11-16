- 成長
トレード:
483
利益トレード:
276 (57.14%)
損失トレード:
207 (42.86%)
ベストトレード:
503.15 USD
最悪のトレード:
-605.00 USD
総利益:
13 278.99 USD (1 056 056 pips)
総損失:
-14 711.26 USD (623 965 pips)
最大連続の勝ち:
17 (880.12 USD)
最大連続利益:
1 528.24 USD (13)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
27.37%
最大入金額:
21.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
292 (60.46%)
短いトレード:
191 (39.54%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-2.97 USD
平均利益:
48.11 USD
平均損失:
-71.07 USD
最大連続の負け:
11 (-1 103.42 USD)
最大連続損失:
-2 432.46 USD (8)
月間成長:
-2.44%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 765.60 USD
最大の:
4 182.89 USD (4.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.12% (4 182.70 USD)
エクイティによる:
0.57% (568.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|US100.cash
|199
|BTCUSD
|14
|ETHUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1K
|US100.cash
|-2.2K
|BTCUSD
|-12
|ETHUSD
|-284
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-16K
|US100.cash
|-83K
|BTCUSD
|546K
|ETHUSD
|-14K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
ベストトレード: +503.15 USD
最悪のトレード: -605 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +880.12 USD
最大連続損失: -1 103.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
FTMO prop firm challenge account, just for personal watching.
My USTEC + Gold combination mainly.
No plan when to finish it , even maybe fail. But just have a try.
2025-11-19 , got first 1% .
2025-11-20 , reduce the risk to half compared with the first day's setting.
2025-11-28， today is a terrible day as FTMO's slippage on Gold was 34 USD or more (recorded in profile) and made the account big loss from 1.3% to -1%, so I think FTMO is not trustable ?
