シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Prop challenge 100k testing
Qi Kai Fan

Prop challenge 100k testing

Qi Kai Fan
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
FTMO-Server3
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
483
利益トレード:
276 (57.14%)
損失トレード:
207 (42.86%)
ベストトレード:
503.15 USD
最悪のトレード:
-605.00 USD
総利益:
13 278.99 USD (1 056 056 pips)
総損失:
-14 711.26 USD (623 965 pips)
最大連続の勝ち:
17 (880.12 USD)
最大連続利益:
1 528.24 USD (13)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
27.37%
最大入金額:
21.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
292 (60.46%)
短いトレード:
191 (39.54%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-2.97 USD
平均利益:
48.11 USD
平均損失:
-71.07 USD
最大連続の負け:
11 (-1 103.42 USD)
最大連続損失:
-2 432.46 USD (8)
月間成長:
-2.44%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 765.60 USD
最大の:
4 182.89 USD (4.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.12% (4 182.70 USD)
エクイティによる:
0.57% (568.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 264
US100.cash 199
BTCUSD 14
ETHUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1K
US100.cash -2.2K
BTCUSD -12
ETHUSD -284
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -16K
US100.cash -83K
BTCUSD 546K
ETHUSD -14K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +503.15 USD
最悪のトレード: -605 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +880.12 USD
最大連続損失: -1 103.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
FTMO prop firm challenge account, just for personal watching.

My USTEC + Gold combination mainly. 

No plan when to finish it , even maybe fail. But just have a try.


2025-11-19 , got first 1% . 

2025-11-20 , reduce the risk to half compared with the first day's setting. 

2025-11-28， today is a terrible day as FTMO's  slippage on Gold  was 34 USD or more (recorded in profile)  and made the account big loss from 1.3% to -1%, so I think FTMO is not trustable ? 

レビューなし
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 06:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 02:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 02:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 16:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 13:47
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 13:47
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.16 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 13:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
