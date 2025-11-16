- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
467
盈利交易:
272 (58.24%)
亏损交易:
195 (41.76%)
最好交易:
503.15 USD
最差交易:
-605.00 USD
毛利:
13 241.76 USD (1 055 608 pips)
毛利亏损:
-14 173.83 USD (604 468 pips)
最大连续赢利:
17 (880.12 USD)
最大连续盈利:
1 528.24 USD (13)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
27.37%
最大入金加载:
21.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
69
平均持有时间:
50 分钟
采收率:
-0.22
长期交易:
280 (59.96%)
短期交易:
187 (40.04%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-2.00 USD
平均利润:
48.68 USD
平均损失:
-72.69 USD
最大连续失误:
11 (-1 103.42 USD)
最大连续亏损:
-2 432.46 USD (8)
每月增长:
-2.14%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
2 765.60 USD
最大值:
4 182.89 USD (4.12%)
相对跌幅:
结余:
4.12% (4 182.70 USD)
净值:
0.57% (568.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|256
|US100.cash
|191
|BTCUSD
|14
|ETHUSD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|US100.cash
|-2K
|BTCUSD
|-12
|ETHUSD
|-284
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-13K
|US100.cash
|-67K
|BTCUSD
|546K
|ETHUSD
|-14K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +503.15 USD
最差交易: -605 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +880.12 USD
最大连续亏损: -1 103.42 USD
FTMO prop firm challenge account, just for personal watching.
My USTEC + Gold combination mainly.
No plan when to finish it , even maybe fail. But just have a try.
2025-11-19 , got first 1% .
2025-11-20 , reduce the risk to half compared with the first day's setting.
2025-11-28， today is a terrible day as FTMO's slippage on Gold was 34 USD or more (recorded in profile) and made the account big loss from 1.3% to -1%, so I think FTMO is not trustable ?
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
6
98%
467
58%
27%
0.93
-2.00
USD
USD
4%
1:100