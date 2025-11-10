- Прирост
Всего трейдов:
542
Прибыльных трейдов:
348 (64.20%)
Убыточных трейдов:
194 (35.79%)
Лучший трейд:
126.34 USD
Худший трейд:
-88.34 USD
Общая прибыль:
2 395.79 USD (61 917 pips)
Общий убыток:
-1 310.42 USD (42 069 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (127.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.03 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
95.48%
Макс. загрузка депозита:
6.15%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.02
Длинных трейдов:
247 (45.57%)
Коротких трейдов:
295 (54.43%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
2.00 USD
Средняя прибыль:
6.88 USD
Средний убыток:
-6.75 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-76.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-294.86 USD (11)
Прирост в месяц:
2.97%
Алготрейдинг:
9%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.48 USD
Максимальная:
359.65 USD (3.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.20% (359.65 USD)
По эквити:
17.79% (1 965.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURAUD.s
|158
|EURCAD.s
|100
|EURUSD.s
|90
|AUDCHF.s
|71
|EURGBP.s
|47
|AUDCAD.s
|45
|CADCHF.s
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURAUD.s
|452
|EURCAD.s
|113
|EURUSD.s
|193
|AUDCHF.s
|48
|EURGBP.s
|106
|AUDCAD.s
|121
|CADCHF.s
|52
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURAUD.s
|7.7K
|EURCAD.s
|-65
|EURUSD.s
|5.1K
|AUDCHF.s
|1.4K
|EURGBP.s
|2.3K
|AUDCAD.s
|2.5K
|CADCHF.s
|833
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +126.34 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +127.29 USD
Макс. убыток в серии: -76.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
