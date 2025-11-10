СигналыРазделы
Zhong Hui Chen

CrossWave

Zhong Hui Chen
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
DooTechnology-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
542
Прибыльных трейдов:
348 (64.20%)
Убыточных трейдов:
194 (35.79%)
Лучший трейд:
126.34 USD
Худший трейд:
-88.34 USD
Общая прибыль:
2 395.79 USD (61 917 pips)
Общий убыток:
-1 310.42 USD (42 069 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (127.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
150.03 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
95.48%
Макс. загрузка депозита:
6.15%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
73
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.02
Длинных трейдов:
247 (45.57%)
Коротких трейдов:
295 (54.43%)
Профит фактор:
1.83
Мат. ожидание:
2.00 USD
Средняя прибыль:
6.88 USD
Средний убыток:
-6.75 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-76.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-294.86 USD (11)
Прирост в месяц:
2.97%
Алготрейдинг:
9%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.48 USD
Максимальная:
359.65 USD (3.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.20% (359.65 USD)
По эквити:
17.79% (1 965.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURAUD.s 158
EURCAD.s 100
EURUSD.s 90
AUDCHF.s 71
EURGBP.s 47
AUDCAD.s 45
CADCHF.s 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURAUD.s 452
EURCAD.s 113
EURUSD.s 193
AUDCHF.s 48
EURGBP.s 106
AUDCAD.s 121
CADCHF.s 52
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURAUD.s 7.7K
EURCAD.s -65
EURUSD.s 5.1K
AUDCHF.s 1.4K
EURGBP.s 2.3K
AUDCAD.s 2.5K
CADCHF.s 833
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +126.34 USD
Худший трейд: -88 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +127.29 USD
Макс. убыток в серии: -76.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

nothing~
Нет отзывов
2025.11.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
