トレード:
545
利益トレード:
350 (64.22%)
損失トレード:
195 (35.78%)
ベストトレード:
126.34 USD
最悪のトレード:
-88.34 USD
総利益:
2 404.96 USD (62 099 pips)
総損失:
-1 311.60 USD (42 230 pips)
最大連続の勝ち:
12 (127.29 USD)
最大連続利益:
150.03 USD (3)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
95.48%
最大入金額:
6.15%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.04
長いトレード:
250 (45.87%)
短いトレード:
295 (54.13%)
プロフィットファクター:
1.83
期待されたペイオフ:
2.01 USD
平均利益:
6.87 USD
平均損失:
-6.73 USD
最大連続の負け:
14 (-76.31 USD)
最大連続損失:
-294.86 USD (11)
月間成長:
2.25%
アルゴリズム取引:
9%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.48 USD
最大の:
359.65 USD (3.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.20% (359.65 USD)
エクイティによる:
17.79% (1 965.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURAUD.s
|158
|EURCAD.s
|103
|EURUSD.s
|90
|AUDCHF.s
|71
|EURGBP.s
|47
|AUDCAD.s
|45
|CADCHF.s
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURAUD.s
|452
|EURCAD.s
|121
|EURUSD.s
|193
|AUDCHF.s
|48
|EURGBP.s
|106
|AUDCAD.s
|121
|CADCHF.s
|52
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURAUD.s
|7.7K
|EURCAD.s
|-44
|EURUSD.s
|5.1K
|AUDCHF.s
|1.4K
|EURGBP.s
|2.3K
|AUDCAD.s
|2.5K
|CADCHF.s
|833
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
