Zhong Hui Chen

CrossWave

Zhong Hui Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
DooTechnology-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
549
Gewinntrades:
353 (64.29%)
Verlusttrades:
196 (35.70%)
Bester Trade:
126.34 USD
Schlechtester Trade:
-88.34 USD
Bruttoprofit:
2 416.82 USD (62 449 pips)
Bruttoverlust:
-1 311.63 USD (42 234 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (127.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
150.03 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
95.48%
Max deposit load:
6.15%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.07
Long-Positionen:
254 (46.27%)
Short-Positionen:
295 (53.73%)
Profit-Faktor:
1.84
Mathematische Gewinnerwartung:
2.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-76.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-294.86 USD (11)
Wachstum pro Monat :
1.62%
Algo-Trading:
10%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.48 USD
Maximaler:
359.65 USD (3.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.20% (359.65 USD)
Kapital:
17.79% (1 965.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURAUD.s 158
EURCAD.s 105
EURUSD.s 92
AUDCHF.s 71
EURGBP.s 47
AUDCAD.s 45
CADCHF.s 31
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURAUD.s 452
EURCAD.s 126
EURUSD.s 200
AUDCHF.s 48
EURGBP.s 106
AUDCAD.s 121
CADCHF.s 52
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURAUD.s 7.7K
EURCAD.s 122
EURUSD.s 5.3K
AUDCHF.s 1.4K
EURGBP.s 2.3K
AUDCAD.s 2.5K
CADCHF.s 833
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +126.34 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +127.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -76.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooTechnology-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

nothing~
Keine Bewertungen
2025.11.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
