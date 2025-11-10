- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
549
Gewinntrades:
353 (64.29%)
Verlusttrades:
196 (35.70%)
Bester Trade:
126.34 USD
Schlechtester Trade:
-88.34 USD
Bruttoprofit:
2 416.82 USD (62 449 pips)
Bruttoverlust:
-1 311.63 USD (42 234 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (127.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
150.03 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
95.48%
Max deposit load:
6.15%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.07
Long-Positionen:
254 (46.27%)
Short-Positionen:
295 (53.73%)
Profit-Faktor:
1.84
Mathematische Gewinnerwartung:
2.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-76.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-294.86 USD (11)
Wachstum pro Monat :
1.62%
Algo-Trading:
10%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.48 USD
Maximaler:
359.65 USD (3.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.20% (359.65 USD)
Kapital:
17.79% (1 965.12 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURAUD.s
|158
|EURCAD.s
|105
|EURUSD.s
|92
|AUDCHF.s
|71
|EURGBP.s
|47
|AUDCAD.s
|45
|CADCHF.s
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURAUD.s
|452
|EURCAD.s
|126
|EURUSD.s
|200
|AUDCHF.s
|48
|EURGBP.s
|106
|AUDCAD.s
|121
|CADCHF.s
|52
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURAUD.s
|7.7K
|EURCAD.s
|122
|EURUSD.s
|5.3K
|AUDCHF.s
|1.4K
|EURGBP.s
|2.3K
|AUDCAD.s
|2.5K
|CADCHF.s
|833
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +126.34 USD
Schlechtester Trade: -88 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +127.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -76.31 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooTechnology-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
nothing~
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
11%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
8
10%
549
64%
95%
1.84
2.01
USD
USD
18%
1:500