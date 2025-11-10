- Incremento
Total de Trades:
545
Transacciones Rentables:
350 (64.22%)
Transacciones Irrentables:
195 (35.78%)
Mejor transacción:
126.34 USD
Peor transacción:
-88.34 USD
Beneficio Bruto:
2 404.96 USD (62 099 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 311.60 USD (42 230 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (127.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
150.03 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
95.48%
Carga máxima del depósito:
6.15%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
46
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.04
Transacciones Largas:
250 (45.87%)
Transacciones Cortas:
295 (54.13%)
Factor de Beneficio:
1.83
Beneficio Esperado:
2.01 USD
Beneficio medio:
6.87 USD
Pérdidas medias:
-6.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-76.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-294.86 USD (11)
Crecimiento al mes:
2.25%
Trading algorítmico:
9%
Reducción de balance:
Absoluto:
19.48 USD
Máxima:
359.65 USD (3.20%)
Reducción relativa:
De balance:
3.20% (359.65 USD)
De fondos:
17.79% (1 965.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURAUD.s
|158
|EURCAD.s
|103
|EURUSD.s
|90
|AUDCHF.s
|71
|EURGBP.s
|47
|AUDCAD.s
|45
|CADCHF.s
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURAUD.s
|452
|EURCAD.s
|121
|EURUSD.s
|193
|AUDCHF.s
|48
|EURGBP.s
|106
|AUDCAD.s
|121
|CADCHF.s
|52
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURAUD.s
|7.7K
|EURCAD.s
|-44
|EURUSD.s
|5.1K
|AUDCHF.s
|1.4K
|EURGBP.s
|2.3K
|AUDCAD.s
|2.5K
|CADCHF.s
|833
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +126.34 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +127.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -76.31 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooTechnology-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
