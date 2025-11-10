- 成长
交易:
542
盈利交易:
348 (64.20%)
亏损交易:
194 (35.79%)
最好交易:
126.34 USD
最差交易:
-88.34 USD
毛利:
2 395.79 USD (61 917 pips)
毛利亏损:
-1 310.42 USD (42 069 pips)
最大连续赢利:
12 (127.29 USD)
最大连续盈利:
150.03 USD (3)
夏普比率:
0.14
交易活动:
95.48%
最大入金加载:
6.15%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
73
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.02
长期交易:
247 (45.57%)
短期交易:
295 (54.43%)
利润因子:
1.83
预期回报:
2.00 USD
平均利润:
6.88 USD
平均损失:
-6.75 USD
最大连续失误:
14 (-76.31 USD)
最大连续亏损:
-294.86 USD (11)
每月增长:
2.97%
算法交易:
9%
结余跌幅:
绝对:
19.48 USD
最大值:
359.65 USD (3.20%)
相对跌幅:
结余:
3.20% (359.65 USD)
净值:
17.79% (1 965.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURAUD.s
|158
|EURCAD.s
|100
|EURUSD.s
|90
|AUDCHF.s
|71
|EURGBP.s
|47
|AUDCAD.s
|45
|CADCHF.s
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURAUD.s
|452
|EURCAD.s
|113
|EURUSD.s
|193
|AUDCHF.s
|48
|EURGBP.s
|106
|AUDCAD.s
|121
|CADCHF.s
|52
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURAUD.s
|7.7K
|EURCAD.s
|-65
|EURUSD.s
|5.1K
|AUDCHF.s
|1.4K
|EURGBP.s
|2.3K
|AUDCAD.s
|2.5K
|CADCHF.s
|833
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DooTechnology-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
