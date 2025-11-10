- Crescita
Trade:
86
Profit Trade:
51 (59.30%)
Loss Trade:
35 (40.70%)
Best Trade:
66.17 USD
Worst Trade:
-15.62 USD
Profitto lordo:
405.08 USD (8 546 pips)
Perdita lorda:
-140.34 USD (8 486 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (127.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.29 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.59%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
87
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
4.07
Long Trade:
40 (46.51%)
Short Trade:
46 (53.49%)
Fattore di profitto:
2.89
Profitto previsto:
3.08 USD
Profitto medio:
7.94 USD
Perdita media:
-4.01 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-53.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-53.58 USD (6)
Crescita mensile:
2.65%
Algo trading:
13%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.48 USD
Massimale:
65.02 USD (0.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.65% (65.02 USD)
Per equità:
0.32% (32.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD.s
|20
|AUDCHF.s
|18
|EURUSD.s
|13
|EURAUD.s
|12
|AUDCAD.s
|11
|EURGBP.s
|9
|CADCHF.s
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD.s
|93
|AUDCHF.s
|25
|EURUSD.s
|21
|EURAUD.s
|78
|AUDCAD.s
|33
|EURGBP.s
|9
|CADCHF.s
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD.s
|534
|AUDCHF.s
|1K
|EURUSD.s
|-190
|EURAUD.s
|-3.2K
|AUDCAD.s
|1.2K
|EURGBP.s
|402
|CADCHF.s
|359
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
