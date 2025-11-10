SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / CrossWave
Zhong Hui Chen

CrossWave

Zhong Hui Chen
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
DooTechnology-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
545
Negociações com lucro:
350 (64.22%)
Negociações com perda:
195 (35.78%)
Melhor negociação:
126.34 USD
Pior negociação:
-88.34 USD
Lucro bruto:
2 404.96 USD (62 099 pips)
Perda bruta:
-1 311.60 USD (42 230 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (127.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
150.03 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
95.48%
Depósito máximo carregado:
6.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.04
Negociações longas:
250 (45.87%)
Negociações curtas:
295 (54.13%)
Fator de lucro:
1.83
Valor esperado:
2.01 USD
Lucro médio:
6.87 USD
Perda média:
-6.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-76.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-294.86 USD (11)
Crescimento mensal:
2.25%
Algotrading:
9%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.48 USD
Máximo:
359.65 USD (3.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.20% (359.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.79% (1 965.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURAUD.s 158
EURCAD.s 103
EURUSD.s 90
AUDCHF.s 71
EURGBP.s 47
AUDCAD.s 45
CADCHF.s 31
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURAUD.s 452
EURCAD.s 121
EURUSD.s 193
AUDCHF.s 48
EURGBP.s 106
AUDCAD.s 121
CADCHF.s 52
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURAUD.s 7.7K
EURCAD.s -44
EURUSD.s 5.1K
AUDCHF.s 1.4K
EURGBP.s 2.3K
AUDCAD.s 2.5K
CADCHF.s 833
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +126.34 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +127.29 USD
Máxima perda consecutiva: -76.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

nothing~
Sem comentários
2025.11.10 16:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
CrossWave
30 USD por mês
11%
0
0
USD
11K
USD
8
9%
545
64%
95%
1.83
2.01
USD
18%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.