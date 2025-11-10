- Crescimento
Negociações:
545
Negociações com lucro:
350 (64.22%)
Negociações com perda:
195 (35.78%)
Melhor negociação:
126.34 USD
Pior negociação:
-88.34 USD
Lucro bruto:
2 404.96 USD (62 099 pips)
Perda bruta:
-1 311.60 USD (42 230 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (127.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
150.03 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
95.48%
Depósito máximo carregado:
6.15%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
46
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.04
Negociações longas:
250 (45.87%)
Negociações curtas:
295 (54.13%)
Fator de lucro:
1.83
Valor esperado:
2.01 USD
Lucro médio:
6.87 USD
Perda média:
-6.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-76.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-294.86 USD (11)
Crescimento mensal:
2.25%
Algotrading:
9%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.48 USD
Máximo:
359.65 USD (3.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.20% (359.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.79% (1 965.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURAUD.s
|158
|EURCAD.s
|103
|EURUSD.s
|90
|AUDCHF.s
|71
|EURGBP.s
|47
|AUDCAD.s
|45
|CADCHF.s
|31
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURAUD.s
|452
|EURCAD.s
|121
|EURUSD.s
|193
|AUDCHF.s
|48
|EURGBP.s
|106
|AUDCAD.s
|121
|CADCHF.s
|52
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURAUD.s
|7.7K
|EURCAD.s
|-44
|EURUSD.s
|5.1K
|AUDCHF.s
|1.4K
|EURGBP.s
|2.3K
|AUDCAD.s
|2.5K
|CADCHF.s
|833
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +126.34 USD
Pior negociação: -88 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +127.29 USD
Máxima perda consecutiva: -76.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
nothing~
Sem comentários
