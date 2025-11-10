- 자본
- 축소
트레이드:
603
이익 거래:
397 (65.83%)
손실 거래:
206 (34.16%)
최고의 거래:
126.34 USD
최악의 거래:
-88.34 USD
총 수익:
2 628.20 USD (70 076 pips)
총 손실:
-1 338.12 USD (43 374 pips)
연속 최대 이익:
23 (114.05 USD)
연속 최대 이익:
150.03 USD (3)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
96.48%
최대 입금량:
6.15%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
60
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.59
롱(주식매수):
283 (46.93%)
숏(주식차입매도):
320 (53.07%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
2.14 USD
평균 이익:
6.62 USD
평균 손실:
-6.50 USD
연속 최대 손실:
14 (-76.31 USD)
연속 최대 손실:
-294.86 USD (11)
월별 성장률:
2.28%
Algo 트레이딩:
11%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.48 USD
최대한의:
359.65 USD (3.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.20% (359.65 USD)
자본금별:
17.79% (1 965.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD.s
|163
|EURCAD.s
|121
|EURUSD.s
|107
|AUDCHF.s
|78
|EURGBP.s
|50
|AUDCAD.s
|49
|CADCHF.s
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD.s
|462
|EURCAD.s
|174
|EURUSD.s
|289
|AUDCHF.s
|70
|EURGBP.s
|109
|AUDCAD.s
|129
|CADCHF.s
|57
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD.s
|8K
|EURCAD.s
|2.3K
|EURUSD.s
|7.6K
|AUDCHF.s
|2.3K
|EURGBP.s
|2.6K
|AUDCAD.s
|3K
|CADCHF.s
|909
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +126.34 USD
최악의 거래: -88 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +114.05 USD
연속 최대 손실: -76.31 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DooTechnology-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
nothing~
리뷰 없음
