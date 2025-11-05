- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
22 (95.65%)
Убыточных трейдов:
1 (4.35%)
Лучший трейд:
8.22 USD
Худший трейд:
-7.31 USD
Общая прибыль:
22.48 USD (1 899 pips)
Общий убыток:
-8.03 USD (717 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (11.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.96 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
14.62%
Макс. загрузка депозита:
8.35%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.95
Длинных трейдов:
10 (43.48%)
Коротких трейдов:
13 (56.52%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
0.63 USD
Средняя прибыль:
1.02 USD
Средний убыток:
-8.03 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.31 USD (1)
Прирост в месяц:
10.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 USD
Максимальная:
7.40 USD (6.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.58% (7.34 USD)
По эквити:
13.51% (15.05 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8.22 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +11.96 USD
Макс. убыток в серии: -7.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
News Trade EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/79511
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79512
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
14%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
8
100%
23
95%
15%
2.79
0.63
USD
USD
14%
1:500