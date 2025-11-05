- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
22 (95.65%)
損失トレード:
1 (4.35%)
ベストトレード:
8.22 USD
最悪のトレード:
-7.31 USD
総利益:
22.48 USD (1 899 pips)
総損失:
-8.03 USD (717 pips)
最大連続の勝ち:
16 (11.96 USD)
最大連続利益:
11.96 USD (16)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
14.62%
最大入金額:
8.35%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.95
長いトレード:
10 (43.48%)
短いトレード:
13 (56.52%)
プロフィットファクター:
2.80
期待されたペイオフ:
0.63 USD
平均利益:
1.02 USD
平均損失:
-8.03 USD
最大連続の負け:
1 (-7.31 USD)
最大連続損失:
-7.31 USD (1)
月間成長:
10.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 USD
最大の:
7.40 USD (6.64%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.58% (7.34 USD)
エクイティによる:
13.51% (15.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD+
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD+
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.22 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +11.96 USD
最大連続損失: -7.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
News Trade EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/79511
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79512
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
14%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
8
100%
23
95%
15%
2.79
0.63
USD
USD
14%
1:500