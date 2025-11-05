- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
22 (95.65%)
Transacciones Irrentables:
1 (4.35%)
Mejor transacción:
8.22 USD
Peor transacción:
-7.31 USD
Beneficio Bruto:
22.48 USD (1 899 pips)
Pérdidas Brutas:
-8.03 USD (717 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (11.96 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11.96 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
14.62%
Carga máxima del depósito:
8.35%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
1.95
Transacciones Largas:
10 (43.48%)
Transacciones Cortas:
13 (56.52%)
Factor de Beneficio:
2.80
Beneficio Esperado:
0.63 USD
Beneficio medio:
1.02 USD
Pérdidas medias:
-8.03 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-7.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.31 USD (1)
Crecimiento al mes:
10.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 USD
Máxima:
7.40 USD (6.64%)
Reducción relativa:
De balance:
6.58% (7.34 USD)
De fondos:
13.51% (15.05 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD+
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD+
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +8.22 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +11.96 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.31 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
News Trade EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/79511
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79512
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
1000 USD al mes
14%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
8
100%
23
95%
15%
2.79
0.63
USD
USD
14%
1:500