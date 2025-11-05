- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
22 (95.65%)
Negociações com perda:
1 (4.35%)
Melhor negociação:
8.22 USD
Pior negociação:
-7.31 USD
Lucro bruto:
22.48 USD (1 899 pips)
Perda bruta:
-8.03 USD (717 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (11.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11.96 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
14.62%
Depósito máximo carregado:
8.35%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
1.95
Negociações longas:
10 (43.48%)
Negociações curtas:
13 (56.52%)
Fator de lucro:
2.80
Valor esperado:
0.63 USD
Lucro médio:
1.02 USD
Perda média:
-8.03 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-7.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.31 USD (1)
Crescimento mensal:
10.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 USD
Máximo:
7.40 USD (6.64%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.58% (7.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.51% (15.05 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD+
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD+
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.22 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +11.96 USD
Máxima perda consecutiva: -7.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
