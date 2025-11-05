- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
23
盈利交易:
22 (95.65%)
亏损交易:
1 (4.35%)
最好交易:
8.22 USD
最差交易:
-7.31 USD
毛利:
22.48 USD (1 899 pips)
毛利亏损:
-8.03 USD (717 pips)
最大连续赢利:
16 (11.96 USD)
最大连续盈利:
11.96 USD (16)
夏普比率:
0.30
交易活动:
14.62%
最大入金加载:
8.35%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.95
长期交易:
10 (43.48%)
短期交易:
13 (56.52%)
利润因子:
2.80
预期回报:
0.63 USD
平均利润:
1.02 USD
平均损失:
-8.03 USD
最大连续失误:
1 (-7.31 USD)
最大连续亏损:
-7.31 USD (1)
每月增长:
10.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
7.40 USD (6.64%)
相对跌幅:
结余:
6.58% (7.34 USD)
净值:
13.51% (15.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD+
|14
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD+
|1.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.22 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +11.96 USD
最大连续亏损: -7.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
News Trade EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/79511
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79512
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
14%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
8
100%
23
95%
15%
2.79
0.63
USD
USD
14%
1:500