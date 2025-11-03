СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AF Performance
Ahmad Faiche Bin Mohd Amin

AF Performance

Ahmad Faiche Bin Mohd Amin
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
24 (63.15%)
Убыточных трейдов:
14 (36.84%)
Лучший трейд:
27.78 USD
Худший трейд:
-71.95 USD
Общая прибыль:
337.34 USD (33 722 pips)
Общий убыток:
-369.77 USD (36 970 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (102.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
102.99 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
26.98%
Макс. загрузка депозита:
2.07%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
26 (68.42%)
Коротких трейдов:
12 (31.58%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.85 USD
Средняя прибыль:
14.06 USD
Средний убыток:
-26.41 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-104.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.11 USD (4)
Прирост в месяц:
-7.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.57 USD
Максимальная:
125.52 USD (12.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.22% (125.52 USD)
По эквити:
15.82% (147.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr -32
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr -3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.78 USD
Худший трейд: -72 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +102.99 USD
Макс. убыток в серии: -104.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Low risk | Smart trading | Consistent growth | Trust the process | Stay longer in the game than anyone else

Нет отзывов
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 02:47
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.01 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 08:17
Share of trading days is too low
2025.11.06 08:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 02:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
