Всего трейдов:
38
Прибыльных трейдов:
24 (63.15%)
Убыточных трейдов:
14 (36.84%)
Лучший трейд:
27.78 USD
Худший трейд:
-71.95 USD
Общая прибыль:
337.34 USD (33 722 pips)
Общий убыток:
-369.77 USD (36 970 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (102.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
102.99 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
26.98%
Макс. загрузка депозита:
2.07%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
-0.26
Длинных трейдов:
26 (68.42%)
Коротких трейдов:
12 (31.58%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.85 USD
Средняя прибыль:
14.06 USD
Средний убыток:
-26.41 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-104.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.11 USD (4)
Прирост в месяц:
-7.70%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.57 USD
Максимальная:
125.52 USD (12.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.22% (125.52 USD)
По эквити:
15.82% (147.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|-32
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|-3.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsGlobal-Live5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Low risk | Smart trading | Consistent growth | Trust the process | Stay longer in the game than anyone else
Нет отзывов
