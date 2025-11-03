シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AF Performance
Ahmad Faiche Bin Mohd Amin

AF Performance

Ahmad Faiche Bin Mohd Amin
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -4%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
24 (63.15%)
損失トレード:
14 (36.84%)
ベストトレード:
27.78 USD
最悪のトレード:
-71.95 USD
総利益:
337.34 USD (33 722 pips)
総損失:
-369.77 USD (36 970 pips)
最大連続の勝ち:
9 (102.99 USD)
最大連続利益:
102.99 USD (9)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
26.98%
最大入金額:
2.07%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
26 (68.42%)
短いトレード:
12 (31.58%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-0.85 USD
平均利益:
14.06 USD
平均損失:
-26.41 USD
最大連続の負け:
4 (-104.11 USD)
最大連続損失:
-104.11 USD (4)
月間成長:
-7.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
98.57 USD
最大の:
125.52 USD (12.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.22% (125.52 USD)
エクイティによる:
15.82% (147.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDr 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDr -32
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDr -3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +27.78 USD
最悪のトレード: -72 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +102.99 USD
最大連続損失: -104.11 USD

Low risk | Smart trading | Consistent growth | Trust the process | Stay longer in the game than anyone else

レビューなし
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 02:47
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.01 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 08:17
Share of trading days is too low
2025.11.06 08:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 02:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
