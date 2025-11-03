- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
24 (63.15%)
損失トレード:
14 (36.84%)
ベストトレード:
27.78 USD
最悪のトレード:
-71.95 USD
総利益:
337.34 USD (33 722 pips)
総損失:
-369.77 USD (36 970 pips)
最大連続の勝ち:
9 (102.99 USD)
最大連続利益:
102.99 USD (9)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
26.98%
最大入金額:
2.07%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
-0.26
長いトレード:
26 (68.42%)
短いトレード:
12 (31.58%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-0.85 USD
平均利益:
14.06 USD
平均損失:
-26.41 USD
最大連続の負け:
4 (-104.11 USD)
最大連続損失:
-104.11 USD (4)
月間成長:
-7.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
98.57 USD
最大の:
125.52 USD (12.22%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.22% (125.52 USD)
エクイティによる:
15.82% (147.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|-32
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|-3.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +27.78 USD
最悪のトレード: -72 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +102.99 USD
最大連続損失: -104.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsGlobal-Live5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Low risk | Smart trading | Consistent growth | Trust the process | Stay longer in the game than anyone else
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-4%
0
0
USD
USD
909
USD
USD
9
0%
38
63%
27%
0.91
-0.85
USD
USD
16%
1:500