Ahmad Faiche Bin Mohd Amin

AF Performance

Ahmad Faiche Bin Mohd Amin
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -4%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
24 (63.15%)
Negociações com perda:
14 (36.84%)
Melhor negociação:
27.78 USD
Pior negociação:
-71.95 USD
Lucro bruto:
337.34 USD (33 722 pips)
Perda bruta:
-369.77 USD (36 970 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (102.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
102.99 USD (9)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
26.98%
Depósito máximo carregado:
2.07%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
-0.26
Negociações longas:
26 (68.42%)
Negociações curtas:
12 (31.58%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.85 USD
Lucro médio:
14.06 USD
Perda média:
-26.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-104.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-104.11 USD (4)
Crescimento mensal:
-7.70%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
98.57 USD
Máximo:
125.52 USD (12.22%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.22% (125.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.82% (147.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDr 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDr -32
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDr -3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +27.78 USD
Pior negociação: -72 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +102.99 USD
Máxima perda consecutiva: -104.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsGlobal-Live5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Low risk | Smart trading | Consistent growth | Trust the process | Stay longer in the game than anyone else

Sem comentários
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 02:47
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.01 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 08:17
Share of trading days is too low
2025.11.06 08:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 02:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
