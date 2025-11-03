SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AF Performance
Ahmad Faiche Bin Mohd Amin

AF Performance

Ahmad Faiche Bin Mohd Amin
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -4%
HFMarketsGlobal-Live5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
25 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
15 (37.50%)
Mejor transacción:
27.78 USD
Peor transacción:
-71.95 USD
Beneficio Bruto:
352.28 USD (35 215 pips)
Pérdidas Brutas:
-384.02 USD (38 395 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (102.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
102.99 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
28.07%
Carga máxima del depósito:
2.16%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
-0.25
Transacciones Largas:
28 (70.00%)
Transacciones Cortas:
12 (30.00%)
Factor de Beneficio:
0.92
Beneficio Esperado:
-0.79 USD
Beneficio medio:
14.09 USD
Pérdidas medias:
-25.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-104.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-104.98 USD (3)
Crecimiento al mes:
-7.33%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
98.57 USD
Máxima:
125.52 USD (12.22%)
Reducción relativa:
De balance:
12.22% (125.52 USD)
De fondos:
15.82% (147.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDr 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDr -32
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDr -3.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +27.78 USD
Peor transacción: -72 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +102.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -104.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsGlobal-Live5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Low risk | Smart trading | Consistent growth | Trust the process | Stay longer in the game than anyone else

No hay comentarios
2026.01.05 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 02:47
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.01 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 16:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 17:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.06 08:17
Share of trading days is too low
2025.11.06 08:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 02:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 02:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.03 02:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.03 02:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
