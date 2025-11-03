- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
27.78 USD
Worst Trade:
-45.37 USD
Profitto lordo:
78.53 USD (7 851 pips)
Perdita lorda:
-66.59 USD (6 658 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (65.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
65.40 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
42.31%
Massimo carico di deposito:
1.83%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
1.18
Profitto previsto:
1.49 USD
Profitto medio:
15.71 USD
Perdita media:
-22.20 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-21.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.37 USD (1)
Crescita mensile:
1.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.46 USD
Massimale:
53.46 USD (5.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.35% (53.46 USD)
Per equità:
4.90% (48.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDr
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDr
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.78 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +65.40 USD
Massima perdita consecutiva: -21.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Low risk | Smart trading | Consistent growth | Trust the process | Stay longer in the game than anyone else
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
8
62%
42%
1.17
1.49
USD
USD
5%
1:500