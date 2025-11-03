- 자본
- 축소
트레이드:
38
이익 거래:
24 (63.15%)
손실 거래:
14 (36.84%)
최고의 거래:
27.78 USD
최악의 거래:
-71.95 USD
총 수익:
337.34 USD (33 722 pips)
총 손실:
-369.77 USD (36 970 pips)
연속 최대 이익:
9 (102.99 USD)
연속 최대 이익:
102.99 USD (9)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
26.98%
최대 입금량:
2.07%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
-0.26
롱(주식매수):
26 (68.42%)
숏(주식차입매도):
12 (31.58%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.85 USD
평균 이익:
14.06 USD
평균 손실:
-26.41 USD
연속 최대 손실:
4 (-104.11 USD)
연속 최대 손실:
-104.11 USD (4)
월별 성장률:
-7.70%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
98.57 USD
최대한의:
125.52 USD (12.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.22% (125.52 USD)
자본금별:
15.82% (147.72 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|-32
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|-3.2K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.78 USD
최악의 거래: -72 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +102.99 USD
연속 최대 손실: -104.11 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsGlobal-Live5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Low risk | Smart trading | Consistent growth | Trust the process | Stay longer in the game than anyone else
