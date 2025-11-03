- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
24 (66.66%)
亏损交易:
12 (33.33%)
最好交易:
27.78 USD
最差交易:
-62.79 USD
毛利:
337.34 USD (33 722 pips)
毛利亏损:
-279.04 USD (27 899 pips)
最大连续赢利:
9 (102.99 USD)
最大连续盈利:
102.99 USD (9)
夏普比率:
0.08
交易活动:
25.97%
最大入金加载:
2.07%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.46
长期交易:
26 (72.22%)
短期交易:
10 (27.78%)
利润因子:
1.21
预期回报:
1.62 USD
平均利润:
14.06 USD
平均损失:
-23.25 USD
最大连续失误:
4 (-104.11 USD)
最大连续亏损:
-104.11 USD (4)
每月增长:
5.25%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
98.57 USD
最大值:
125.52 USD (12.22%)
相对跌幅:
结余:
12.22% (125.52 USD)
净值:
15.82% (147.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDr
|58
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDr
|5.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.78 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +102.99 USD
最大连续亏损: -104.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Low risk | Smart trading | Consistent growth | Trust the process | Stay longer in the game than anyone else
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
0%
36
66%
26%
1.20
1.62
USD
USD
16%
1:500