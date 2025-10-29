- Прирост
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
24 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
25.20 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
113.18 USD (13 723 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
24 (113.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.18 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.98
Торговая активность:
99.32%
Макс. загрузка депозита:
9.62%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
23 (95.83%)
Коротких трейдов:
1 (4.17%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.72 USD
Средняя прибыль:
4.72 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
41.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
32.26% (54.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|113
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.20 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +113.18 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.03 × 29
|
Tickmill-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 8
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|0.56 × 187
|
XMGlobal-MT5 4
|0.65 × 113
|
FxPro-MT5
|1.04 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.09 × 240
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.47 × 159
|
XMGlobal-MT5
|1.50 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.75 × 8
|
VantageInternational-Live
|2.00 × 1
|
GTioMarketsPty-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.25 × 12
Forexous Safe Signal aims to provide good profit powered by solid money management and targets stable long-term profitability. This signal is based on manual trading, I do not use any algorithm or automated strategies.
Forexous signal applies the following:
- This signal provides short and long-term positions for up to 12 months (rarely longer).
- Monthly target profit: 4% of total equity.
- At any time during the lifetime of the signal, the Maximum equity used in opening positions is 10% of total equity.
- At any time during the lifetime of the signal, the Maximum draw-down accepted is 80% of total equity.
- I never deposit during the lifetime of the signal.
- Watch the stats of the signal closely on the 1st day of every month to know how the signal performed during the previous month.
- My favorite pair is USDJPY. However, this signal is not limited to this pair, I might be trading other currencies.
Contact me through MQL5 if you have any questions or concerns and I will reply as soon as possible.
