Karim El Bawab

Forexous Safe

Karim El Bawab
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 90%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
24
Прибыльных трейдов:
24 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
25.20 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
113.18 USD (13 723 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
24 (113.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.18 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.98
Торговая активность:
99.32%
Макс. загрузка депозита:
9.62%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
23 (95.83%)
Коротких трейдов:
1 (4.17%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.72 USD
Средняя прибыль:
4.72 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
41.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
32.26% (54.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 113
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.20 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +113.18 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.03 × 29
Tickmill-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real7
0.50 × 8
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
0.56 × 187
XMGlobal-MT5 4
0.65 × 113
FxPro-MT5
1.04 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
1.09 × 240
ForexTimeFXTM-Live01
1.47 × 159
XMGlobal-MT5
1.50 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.75 × 8
VantageInternational-Live
2.00 × 1
GTioMarketsPty-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
3.67 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
4.25 × 12
Forexous Safe Signal aims to provide good profit powered by solid money management and targets stable long-term profitability. This signal is based on manual trading, I do not use any algorithm or automated strategies.

Forexous signal applies the following:

  • This signal provides short and long-term positions for up to 12 months (rarely longer).
  • Monthly target profit: 4% of total equity.
  • At any time during the lifetime of the signal, the Maximum equity used in opening positions is 10% of total equity.
  • At any time during the lifetime of the signal, the Maximum draw-down accepted is 80% of total equity.
  • I never deposit during the lifetime of the signal.
  • Watch the stats of the signal closely on the 1st day of every month to know how the signal performed during the previous month.
  • My favorite pair is USDJPY. However, this signal is not limited to this pair, I might be trading other currencies.

Contact me through MQL5 if you have any questions or concerns and I will reply as soon as possible.


Нет отзывов
2026.01.16 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 16:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 20:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.05 08:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 17:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
