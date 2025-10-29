- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
24 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
25.20 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
113.18 USD (13 723 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
24 (113.18 USD)
最大連続利益:
113.18 USD (24)
シャープレシオ:
0.98
取引アクティビティ:
99.32%
最大入金額:
9.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
23 (95.83%)
短いトレード:
1 (4.17%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.72 USD
平均利益:
4.72 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
41.28%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
32.26% (54.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|113
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.20 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +113.18 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.03 × 29
|
Tickmill-Live
|0.33 × 6
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 8
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|0.56 × 187
|
XMGlobal-MT5 4
|0.65 × 113
|
FxPro-MT5
|1.04 × 23
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.09 × 240
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.47 × 159
|
XMGlobal-MT5
|1.50 × 4
|
Ava-Real 1-MT5
|1.75 × 8
|
VantageInternational-Live
|2.00 × 1
|
GTioMarketsPty-Live
|3.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.25 × 12
Forexous Safe Signal aims to provide good profit powered by solid money management and targets stable long-term profitability. This signal is based on manual trading, I do not use any algorithm or automated strategies.
Forexous signal applies the following:
- This signal provides short and long-term positions for up to 12 months (rarely longer).
- Monthly target profit: 4% of total equity.
- At any time during the lifetime of the signal, the Maximum equity used in opening positions is 10% of total equity.
- At any time during the lifetime of the signal, the Maximum draw-down accepted is 80% of total equity.
- I never deposit during the lifetime of the signal.
- Watch the stats of the signal closely on the 1st day of every month to know how the signal performed during the previous month.
- My favorite pair is USDJPY. However, this signal is not limited to this pair, I might be trading other currencies.
Contact me through MQL5 if you have any questions or concerns and I will reply as soon as possible.
