シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Forexous Safe
Karim El Bawab

Forexous Safe

Karim El Bawab
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  33  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 90%
XMGlobal-MT5 4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
24 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
25.20 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
113.18 USD (13 723 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
24 (113.18 USD)
最大連続利益:
113.18 USD (24)
シャープレシオ:
0.98
取引アクティビティ:
99.32%
最大入金額:
9.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
23 (95.83%)
短いトレード:
1 (4.17%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.72 USD
平均利益:
4.72 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
41.28%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
32.26% (54.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 113
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 14K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25.20 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +113.18 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.03 × 29
Tickmill-Live
0.33 × 6
Exness-MT5Real7
0.50 × 8
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
0.56 × 187
XMGlobal-MT5 4
0.65 × 113
FxPro-MT5
1.04 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
1.09 × 240
ForexTimeFXTM-Live01
1.47 × 159
XMGlobal-MT5
1.50 × 4
Ava-Real 1-MT5
1.75 × 8
VantageInternational-Live
2.00 × 1
GTioMarketsPty-Live
3.00 × 1
RoboForex-Pro
3.67 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
4.25 × 12
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Forexous Safe Signal aims to provide good profit powered by solid money management and targets stable long-term profitability. This signal is based on manual trading, I do not use any algorithm or automated strategies.

Forexous signal applies the following:

  • This signal provides short and long-term positions for up to 12 months (rarely longer).
  • Monthly target profit: 4% of total equity.
  • At any time during the lifetime of the signal, the Maximum equity used in opening positions is 10% of total equity.
  • At any time during the lifetime of the signal, the Maximum draw-down accepted is 80% of total equity.
  • I never deposit during the lifetime of the signal.
  • Watch the stats of the signal closely on the 1st day of every month to know how the signal performed during the previous month.
  • My favorite pair is USDJPY. However, this signal is not limited to this pair, I might be trading other currencies.

Contact me through MQL5 if you have any questions or concerns and I will reply as soon as possible.


レビューなし
2026.01.16 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 16:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 20:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 19:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.19 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.15 07:57
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.05 08:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 15:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 13:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.23 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 16:23
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 17:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 12:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Forexous Safe
33 USD/月
90%
0
0
USD
238
USD
12
0%
24
100%
99%
n/a
4.72
USD
32%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください