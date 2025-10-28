- Прирост
Всего трейдов:
102
Прибыльных трейдов:
48 (47.05%)
Убыточных трейдов:
54 (52.94%)
Лучший трейд:
105.42 USD
Худший трейд:
-106.59 USD
Общая прибыль:
1 194.70 USD (9 702 pips)
Общий убыток:
-1 038.54 USD (10 619 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (53.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
339.04 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
34.50%
Макс. загрузка депозита:
39.36%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
50 (49.02%)
Коротких трейдов:
52 (50.98%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
1.53 USD
Средняя прибыль:
24.89 USD
Средний убыток:
-19.23 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-18.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-258.97 USD (3)
Прирост в месяц:
10.72%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.43 USD
Максимальная:
262.60 USD (50.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.28% (262.60 USD)
По эквити:
15.90% (94.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|156
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-917
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +105.42 USD
Худший трейд: -107 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +53.82 USD
Макс. убыток в серии: -18.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
Нет отзывов
