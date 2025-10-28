- 자본
- 축소
트레이드:
106
이익 거래:
50 (47.16%)
손실 거래:
56 (52.83%)
최고의 거래:
105.42 USD
최악의 거래:
-106.59 USD
총 수익:
1 292.87 USD (10 097 pips)
총 손실:
-1 196.46 USD (11 028 pips)
연속 최대 이익:
9 (53.82 USD)
연속 최대 이익:
339.04 USD (4)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
30.99%
최대 입금량:
39.36%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.26
롱(주식매수):
51 (48.11%)
숏(주식차입매도):
55 (51.89%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.91 USD
평균 이익:
25.86 USD
평균 손실:
-21.37 USD
연속 최대 손실:
9 (-18.36 USD)
연속 최대 손실:
-258.97 USD (3)
월별 성장률:
10.93%
Algo 트레이딩:
92%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
21.43 USD
최대한의:
370.98 USD (70.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.90% (370.69 USD)
자본금별:
15.90% (94.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|97
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-931
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +105.42 USD
최악의 거래: -107 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +53.82 USD
연속 최대 손실: -18.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
VantageFX-Live
|0.00 × 1
Alpari-MT5
|0.00 × 5
Tradestone-Real
|0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
Alpari-Real01
|0.83 × 41
RannForex-Server
|0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
GMI3-Real
|2.00 × 6
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
