信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Windfuhr2
Daniil Piskovatskov

Windfuhr2

Daniil Piskovatskov
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 20%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
102
盈利交易:
48 (47.05%)
亏损交易:
54 (52.94%)
最好交易:
105.42 USD
最差交易:
-106.59 USD
毛利:
1 194.70 USD (9 702 pips)
毛利亏损:
-1 038.54 USD (10 619 pips)
最大连续赢利:
9 (53.82 USD)
最大连续盈利:
339.04 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
34.50%
最大入金加载:
39.36%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.59
长期交易:
50 (49.02%)
短期交易:
52 (50.98%)
利润因子:
1.15
预期回报:
1.53 USD
平均利润:
24.89 USD
平均损失:
-19.23 USD
最大连续失误:
9 (-18.36 USD)
最大连续亏损:
-258.97 USD (3)
每月增长:
10.72%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
21.43 USD
最大值:
262.60 USD (50.23%)
相对跌幅:
结余:
28.28% (262.60 USD)
净值:
15.90% (94.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 156
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -917
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +105.42 USD
最差交易: -107 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +53.82 USD
最大连续亏损: -18.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 更多...
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
没有评论
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 10:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 09:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Windfuhr2
每月30 USD
20%
0
0
USD
666
USD
10
93%
102
47%
35%
1.15
1.53
USD
28%
1:300
复制

