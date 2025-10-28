- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
102
盈利交易:
48 (47.05%)
亏损交易:
54 (52.94%)
最好交易:
105.42 USD
最差交易:
-106.59 USD
毛利:
1 194.70 USD (9 702 pips)
毛利亏损:
-1 038.54 USD (10 619 pips)
最大连续赢利:
9 (53.82 USD)
最大连续盈利:
339.04 USD (4)
夏普比率:
0.14
交易活动:
34.50%
最大入金加载:
39.36%
最近交易:
13 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
9 小时
采收率:
0.59
长期交易:
50 (49.02%)
短期交易:
52 (50.98%)
利润因子:
1.15
预期回报:
1.53 USD
平均利润:
24.89 USD
平均损失:
-19.23 USD
最大连续失误:
9 (-18.36 USD)
最大连续亏损:
-258.97 USD (3)
每月增长:
10.72%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
21.43 USD
最大值:
262.60 USD (50.23%)
相对跌幅:
结余:
28.28% (262.60 USD)
净值:
15.90% (94.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|156
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-917
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +105.42 USD
最差交易: -107 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +53.82 USD
最大连续亏损: -18.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
