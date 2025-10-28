- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
2.58 USD
Worst Trade:
-3.19 USD
Profitto lordo:
12.74 USD (1 290 pips)
Perdita lorda:
-7.02 USD (690 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.10%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
2.12 USD
Perdita media:
-1.76 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.21 USD (2)
Crescita mensile:
5.52%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.09 USD
Massimale:
5.26 USD (4.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.88% (5.23 USD)
Per equità:
0.34% (0.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|600
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.58 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.83 USD
Massima perdita consecutiva: -5.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2772
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Non ci sono recensioni
