Daniil Piskovatskov

Windfuhr2

Daniil Piskovatskov
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
6 (60.00%)
Loss Trade:
4 (40.00%)
Best Trade:
2.58 USD
Worst Trade:
-3.19 USD
Profitto lordo:
12.74 USD (1 290 pips)
Perdita lorda:
-7.02 USD (690 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (7.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7.83 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.10%
Ultimo trade:
39 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
1.81
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
2.12 USD
Perdita media:
-1.76 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5.21 USD (2)
Crescita mensile:
5.52%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.09 USD
Massimale:
5.26 USD (4.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.88% (5.23 USD)
Per equità:
0.34% (0.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 600
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.58 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +7.83 USD
Massima perdita consecutiva: -5.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2772
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Non ci sono recensioni
2025.10.28 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 05:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Windfuhr2
30USD al mese
6%
0
0
USD
110
USD
1
90%
10
60%
100%
1.81
0.57
USD
5%
1:300
Copia

