- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
102
利益トレード:
48 (47.05%)
損失トレード:
54 (52.94%)
ベストトレード:
105.42 USD
最悪のトレード:
-106.59 USD
総利益:
1 194.70 USD (9 702 pips)
総損失:
-1 038.54 USD (10 619 pips)
最大連続の勝ち:
9 (53.82 USD)
最大連続利益:
339.04 USD (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
34.50%
最大入金額:
39.36%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
50 (49.02%)
短いトレード:
52 (50.98%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
1.53 USD
平均利益:
24.89 USD
平均損失:
-19.23 USD
最大連続の負け:
9 (-18.36 USD)
最大連続損失:
-258.97 USD (3)
月間成長:
10.72%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.43 USD
最大の:
262.60 USD (50.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.28% (262.60 USD)
エクイティによる:
15.90% (94.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|156
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-917
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +105.42 USD
最悪のトレード: -107 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +53.82 USD
最大連続損失: -18.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
