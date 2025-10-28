シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Windfuhr2
Daniil Piskovatskov

Windfuhr2

Daniil Piskovatskov
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 20%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
102
利益トレード:
48 (47.05%)
損失トレード:
54 (52.94%)
ベストトレード:
105.42 USD
最悪のトレード:
-106.59 USD
総利益:
1 194.70 USD (9 702 pips)
総損失:
-1 038.54 USD (10 619 pips)
最大連続の勝ち:
9 (53.82 USD)
最大連続利益:
339.04 USD (4)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
34.50%
最大入金額:
39.36%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
50 (49.02%)
短いトレード:
52 (50.98%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
1.53 USD
平均利益:
24.89 USD
平均損失:
-19.23 USD
最大連続の負け:
9 (-18.36 USD)
最大連続損失:
-258.97 USD (3)
月間成長:
10.72%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.43 USD
最大の:
262.60 USD (50.23%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.28% (262.60 USD)
エクイティによる:
15.90% (94.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 156
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -917
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +105.42 USD
最悪のトレード: -107 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +53.82 USD
最大連続損失: -18.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 より多く...
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
レビューなし
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 10:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 09:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください