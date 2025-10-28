SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Windfuhr2
Daniil Piskovatskov

Windfuhr2

Daniil Piskovatskov
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 20%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
102
Transacciones Rentables:
48 (47.05%)
Transacciones Irrentables:
54 (52.94%)
Mejor transacción:
105.42 USD
Peor transacción:
-106.59 USD
Beneficio Bruto:
1 194.70 USD (9 702 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 038.54 USD (10 619 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (53.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
339.04 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
34.50%
Carga máxima del depósito:
39.36%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
50 (49.02%)
Transacciones Cortas:
52 (50.98%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
1.53 USD
Beneficio medio:
24.89 USD
Pérdidas medias:
-19.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-18.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-258.97 USD (3)
Crecimiento al mes:
10.72%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.43 USD
Máxima:
262.60 USD (50.23%)
Reducción relativa:
De balance:
28.28% (262.60 USD)
De fondos:
15.90% (94.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 156
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -917
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +105.42 USD
Peor transacción: -107 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +53.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
otros 38...
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
No hay comentarios
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 10:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 09:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Windfuhr2
30 USD al mes
20%
0
0
USD
666
USD
10
93%
102
47%
35%
1.15
1.53
USD
28%
1:300
Copiar

