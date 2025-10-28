SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Windfuhr2
Daniil Piskovatskov

Windfuhr2

Daniil Piskovatskov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 20%
RoboForex-ECN
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
102
Gewinntrades:
48 (47.05%)
Verlusttrades:
54 (52.94%)
Bester Trade:
105.42 USD
Schlechtester Trade:
-106.59 USD
Bruttoprofit:
1 194.70 USD (9 702 pips)
Bruttoverlust:
-1 038.54 USD (10 619 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (53.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
339.04 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
34.50%
Max deposit load:
39.36%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
50 (49.02%)
Short-Positionen:
52 (50.98%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
1.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-18.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-258.97 USD (3)
Wachstum pro Monat :
10.72%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.43 USD
Maximaler:
262.60 USD (50.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.28% (262.60 USD)
Kapital:
15.90% (94.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 156
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -917
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +105.42 USD
Schlechtester Trade: -107 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
noch 38 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Keine Bewertungen
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 10:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 09:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Windfuhr2
30 USD pro Monat
20%
0
0
USD
666
USD
10
93%
102
47%
35%
1.15
1.53
USD
28%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.