- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
102
Gewinntrades:
48 (47.05%)
Verlusttrades:
54 (52.94%)
Bester Trade:
105.42 USD
Schlechtester Trade:
-106.59 USD
Bruttoprofit:
1 194.70 USD (9 702 pips)
Bruttoverlust:
-1 038.54 USD (10 619 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (53.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
339.04 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
34.50%
Max deposit load:
39.36%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
50 (49.02%)
Short-Positionen:
52 (50.98%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
1.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.23 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-18.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-258.97 USD (3)
Wachstum pro Monat :
10.72%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
21.43 USD
Maximaler:
262.60 USD (50.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.28% (262.60 USD)
Kapital:
15.90% (94.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|156
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-917
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +105.42 USD
Schlechtester Trade: -107 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.36 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
noch 38 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
20%
0
0
USD
USD
666
USD
USD
10
93%
102
47%
35%
1.15
1.53
USD
USD
28%
1:300