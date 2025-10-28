- Crescimento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
48 (47.05%)
Negociações com perda:
54 (52.94%)
Melhor negociação:
105.42 USD
Pior negociação:
-106.59 USD
Lucro bruto:
1 194.70 USD (9 702 pips)
Perda bruta:
-1 038.54 USD (10 619 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (53.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
339.04 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
34.50%
Depósito máximo carregado:
39.36%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
50 (49.02%)
Negociações curtas:
52 (50.98%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
1.53 USD
Lucro médio:
24.89 USD
Perda média:
-19.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-18.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-258.97 USD (3)
Crescimento mensal:
10.72%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.43 USD
Máximo:
262.60 USD (50.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.28% (262.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.90% (94.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|156
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-917
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +105.42 USD
Pior negociação: -107 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +53.82 USD
Máxima perda consecutiva: -18.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
