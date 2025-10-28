SinaisSeções
Daniil Piskovatskov

Windfuhr2

Daniil Piskovatskov
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 20%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
102
Negociações com lucro:
48 (47.05%)
Negociações com perda:
54 (52.94%)
Melhor negociação:
105.42 USD
Pior negociação:
-106.59 USD
Lucro bruto:
1 194.70 USD (9 702 pips)
Perda bruta:
-1 038.54 USD (10 619 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (53.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
339.04 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
34.50%
Depósito máximo carregado:
39.36%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
50 (49.02%)
Negociações curtas:
52 (50.98%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
1.53 USD
Lucro médio:
24.89 USD
Perda média:
-19.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-18.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-258.97 USD (3)
Crescimento mensal:
10.72%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
21.43 USD
Máximo:
262.60 USD (50.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.28% (262.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.90% (94.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 102
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 156
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -917
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +105.42 USD
Pior negociação: -107 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +53.82 USD
Máxima perda consecutiva: -18.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
Hello, investors! Trading according to my strategy is conducted in semi-automatic mode - trading transactions are made by a robot advisor for precise entry, and I set the robot parameters manually every day. Trading is conducted strictly according to the strategy with a fixed stop loss and take profit.
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 10:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 08:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 13:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 09:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 11:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 09:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 13:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 12:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 08:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 15:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 09:21
Share of days for 80% of growth is too low
