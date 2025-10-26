СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Hedge IChi Scalping
Phan Van Duc

Hedge IChi Scalping

Phan Van Duc
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 144%
FortunePrime-Live2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 195
Прибыльных трейдов:
2 859 (68.15%)
Убыточных трейдов:
1 336 (31.85%)
Лучший трейд:
3 122.23 USD
Худший трейд:
-3 609.09 USD
Общая прибыль:
164 642.43 USD (3 230 899 pips)
Общий убыток:
-135 909.59 USD (2 614 733 pips)
Макс. серия выигрышей:
71 (983.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
17 306.89 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.70%
Макс. загрузка депозита:
33.08%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
385
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
2 180 (51.97%)
Коротких трейдов:
2 015 (48.03%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
6.85 USD
Средняя прибыль:
57.59 USD
Средний убыток:
-101.73 USD
Макс. серия проигрышей:
82 (-19 113.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 113.76 USD (82)
Прирост в месяц:
0.66%
Годовой прогноз:
7.99%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.70 USD
Максимальная:
19 113.76 USD (31.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.51% (19 113.76 USD)
По эквити:
44.71% (16 084.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-P 3985
EURUSD-P 194
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-P 22K
EURUSD-P 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-P -321K
EURUSD-P 7.2K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 122.23 USD
Худший трейд: -3 609 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 82
Макс. прибыль в серии: +983.23 USD
Макс. убыток в серии: -19 113.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

У меня 5 лет опыта торговли на валютном рынке.
Я специализируюсь на торговле золотом.
Нет отзывов
2025.12.22 02:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 03:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Hedge IChi Scalping
30 USD в месяц
144%
0
0
USD
49K
USD
23
89%
4 195
68%
99%
1.21
6.85
USD
45%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.