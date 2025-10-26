- Прирост
Всего трейдов:
4 195
Прибыльных трейдов:
2 859 (68.15%)
Убыточных трейдов:
1 336 (31.85%)
Лучший трейд:
3 122.23 USD
Худший трейд:
-3 609.09 USD
Общая прибыль:
164 642.43 USD (3 230 899 pips)
Общий убыток:
-135 909.59 USD (2 614 733 pips)
Макс. серия выигрышей:
71 (983.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
17 306.89 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
98.70%
Макс. загрузка депозита:
33.08%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
385
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
2 180 (51.97%)
Коротких трейдов:
2 015 (48.03%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
6.85 USD
Средняя прибыль:
57.59 USD
Средний убыток:
-101.73 USD
Макс. серия проигрышей:
82 (-19 113.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 113.76 USD (82)
Прирост в месяц:
0.66%
Годовой прогноз:
7.99%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.70 USD
Максимальная:
19 113.76 USD (31.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.51% (19 113.76 USD)
По эквити:
44.71% (16 084.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|3985
|EURUSD-P
|194
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-P
|22K
|EURUSD-P
|6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-P
|-321K
|EURUSD-P
|7.2K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Лучший трейд: +3 122.23 USD
Худший трейд: -3 609 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 82
Макс. прибыль в серии: +983.23 USD
Макс. убыток в серии: -19 113.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrime-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
У меня 5 лет опыта торговли на валютном рынке.
Я специализируюсь на торговле золотом.
Я специализируюсь на торговле золотом.
Нет отзывов
