- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 203
盈利交易:
2 866 (68.18%)
亏损交易:
1 337 (31.81%)
最好交易:
3 122.23 USD
最差交易:
-3 609.09 USD
毛利:
164 682.82 USD (3 232 876 pips)
毛利亏损:
-135 921.73 USD (2 615 947 pips)
最大连续赢利:
71 (983.23 USD)
最大连续盈利:
17 306.89 USD (15)
夏普比率:
0.05
交易活动:
98.70%
最大入金加载:
33.08%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
419
平均持有时间:
14 小时
采收率:
1.50
长期交易:
2 186 (52.01%)
短期交易:
2 017 (47.99%)
利润因子:
1.21
预期回报:
6.84 USD
平均利润:
57.46 USD
平均损失:
-101.66 USD
最大连续失误:
82 (-19 113.76 USD)
最大连续亏损:
-19 113.76 USD (82)
每月增长:
0.65%
年度预测:
7.94%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
22.70 USD
最大值:
19 113.76 USD (31.51%)
相对跌幅:
结余:
31.51% (19 113.76 USD)
净值:
44.71% (16 084.26 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|3993
|EURUSD-P
|194
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-P
|22K
|EURUSD-P
|6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-P
|-321K
|EURUSD-P
|7.2K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 122.23 USD
最差交易: -3 609 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 82
最大连续盈利: +983.23 USD
最大连续亏损: -19 113.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrime-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
我有五年的外汇市场交易经验。
我专注于黄金交易。
我专注于黄金交易。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
144%
0
0
USD
USD
49K
USD
USD
23
89%
4 203
68%
99%
1.21
6.84
USD
USD
45%
1:500