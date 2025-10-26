SignauxSections
Phan Van Duc

Hedge IChi Scalping

Phan Van Duc
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
944
Bénéfice trades:
714 (75.63%)
Perte trades:
230 (24.36%)
Meilleure transaction:
1 589.69 USD
Pire transaction:
-2 301.11 USD
Bénéfice brut:
31 985.88 USD (1 288 120 pips)
Perte brute:
-18 871.10 USD (280 268 pips)
Gains consécutifs maximales:
41 (9 847.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 847.04 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.59%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
253
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
2.69
Longs trades:
517 (54.77%)
Courts trades:
427 (45.23%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
13.89 USD
Bénéfice moyen:
44.80 USD
Perte moyenne:
-82.05 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 307.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 871.87 USD (5)
Croissance mensuelle:
23.02%
Prévision annuelle:
279.28%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22.70 USD
Maximal:
4 871.87 USD (16.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.30% (4 871.87 USD)
Par fonds propres:
1.45% (481.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-P 793
EURUSD-P 135
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-P 6.9K
EURUSD-P 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-P 74K
EURUSD-P 3.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 589.69 USD
Pire transaction: -2 301 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +9 847.04 USD
Perte consécutive maximale: -1 307.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrime-Live2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

J’ai cinq ans d’expérience dans le trading sur le marché du forex.
Je suis spécialisé dans le trading de l’or.
Aucun avis
2025.10.26 22:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
