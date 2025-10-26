SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Hedge IChi Scalping
Phan Van Duc

Hedge IChi Scalping

Phan Van Duc
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 150%
FortunePrime-Live2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 493
Gewinntrades:
3 062 (68.15%)
Verlusttrades:
1 431 (31.85%)
Bester Trade:
3 122.23 USD
Schlechtester Trade:
-3 609.09 USD
Bruttoprofit:
171 725.22 USD (3 358 999 pips)
Bruttoverlust:
-141 714.76 USD (2 722 840 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
71 (983.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
17 306.89 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
98.70%
Max deposit load:
33.08%
Letzter Trade:
0 Minuten
Trades pro Woche:
565
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.57
Long-Positionen:
2 320 (51.64%)
Short-Positionen:
2 173 (48.36%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
6.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
56.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-99.03 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
82 (-19 113.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19 113.76 USD (82)
Wachstum pro Monat :
3.23%
Jahresprognose:
39.23%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.70 USD
Maximaler:
19 113.76 USD (31.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
31.51% (19 113.76 USD)
Kapital:
44.71% (16 084.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-P 4283
EURUSD-P 194
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-P 24K
EURUSD-P 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-P -301K
EURUSD-P 7.2K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 122.23 USD
Schlechtester Trade: -3 609 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 82
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +983.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19 113.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FortunePrime-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Ich habe fünf Jahre Erfahrung im Handel auf dem Devisenmarkt.
Ich bin auf den Handel mit Gold spezialisiert.
Keine Bewertungen
2025.12.22 02:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 03:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Hedge IChi Scalping
30 USD pro Monat
150%
0
0
USD
50K
USD
23
90%
4 493
68%
99%
1.21
6.68
USD
45%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.