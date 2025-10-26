- Crescita
Trade:
944
Profit Trade:
714 (75.63%)
Loss Trade:
230 (24.36%)
Best Trade:
1 589.69 USD
Worst Trade:
-2 301.11 USD
Profitto lordo:
31 985.88 USD (1 288 120 pips)
Perdita lorda:
-18 871.10 USD (280 268 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (9 847.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 847.04 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.59%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
249
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
517 (54.77%)
Short Trade:
427 (45.23%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
13.89 USD
Profitto medio:
44.80 USD
Perdita media:
-82.05 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 307.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 871.87 USD (5)
Crescita mensile:
23.02%
Previsione annuale:
279.28%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.70 USD
Massimale:
4 871.87 USD (16.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.30% (4 871.87 USD)
Per equità:
0.40% (131.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|793
|EURUSD-P
|135
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-P
|6.9K
|EURUSD-P
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-P
|74K
|EURUSD-P
|3.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Best Trade: +1 589.69 USD
Worst Trade: -2 301 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9 847.04 USD
Massima perdita consecutiva: -1 307.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Ho cinque anni di esperienza nel trading sul mercato forex.
Sono specializzato nel trading dell’oro.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
66%
0
0
USD
USD
33K
USD
USD
14
94%
944
75%
100%
1.69
13.89
USD
USD
16%
1:500