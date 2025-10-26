SegnaliSezioni
Phan Van Duc

Hedge IChi Scalping

Phan Van Duc
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 66%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
944
Profit Trade:
714 (75.63%)
Loss Trade:
230 (24.36%)
Best Trade:
1 589.69 USD
Worst Trade:
-2 301.11 USD
Profitto lordo:
31 985.88 USD (1 288 120 pips)
Perdita lorda:
-18 871.10 USD (280 268 pips)
Vincite massime consecutive:
41 (9 847.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 847.04 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.59%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
249
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
2.69
Long Trade:
517 (54.77%)
Short Trade:
427 (45.23%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
13.89 USD
Profitto medio:
44.80 USD
Perdita media:
-82.05 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-1 307.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 871.87 USD (5)
Crescita mensile:
23.02%
Previsione annuale:
279.28%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
22.70 USD
Massimale:
4 871.87 USD (16.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.30% (4 871.87 USD)
Per equità:
0.40% (131.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 793
EURUSD-P 135
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 6.9K
EURUSD-P 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P 74K
EURUSD-P 3.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 589.69 USD
Worst Trade: -2 301 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +9 847.04 USD
Massima perdita consecutiva: -1 307.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrime-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Ho cinque anni di esperienza nel trading sul mercato forex.
Sono specializzato nel trading dell’oro.
Non ci sono recensioni
2025.10.26 22:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
