Phan Van Duc

Hedge IChi Scalping

Phan Van Duc
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 145%
FortunePrime-Live2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 272
Negociações com lucro:
2 911 (68.14%)
Negociações com perda:
1 361 (31.86%)
Melhor negociação:
3 122.23 USD
Pior negociação:
-3 609.09 USD
Lucro bruto:
168 427.85 USD (3 290 902 pips)
Perda bruta:
-139 456.36 USD (2 671 915 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
71 (983.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
17 306.89 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
98.70%
Depósito máximo carregado:
33.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
417
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
1.52
Negociações longas:
2 238 (52.39%)
Negociações curtas:
2 034 (47.61%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
6.78 USD
Lucro médio:
57.86 USD
Perda média:
-102.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
82 (-19 113.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 113.76 USD (82)
Crescimento mensal:
1.09%
Previsão anual:
13.21%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.70 USD
Máximo:
19 113.76 USD (31.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.51% (19 113.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
44.71% (16 084.26 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-P 4062
EURUSD-P 194
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-P 23K
EURUSD-P 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-P -318K
EURUSD-P 7.2K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 122.23 USD
Pior negociação: -3 609 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 82
Máximo lucro consecutivo: +983.23 USD
Máxima perda consecutiva: -19 113.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunePrime-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Tenho cinco anos de experiência negociando no mercado forex.
Sou especializado em negociações de ouro.
Sem comentários
2025.12.22 02:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 15:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 12:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 03:17
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 15:37
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 02:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.